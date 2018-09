SM-Titel für das House of Dance

Am ver­gan­genen Wochen­ende fand die Schweizer Meis­ter­schaft in Stepp­tanz in Fri­bourg statt. Die Stepp­tän­ze­rInnen von House of Dance in Unter­ent­felden, nahmen mit ins­ge­samt acht Num­mern bei den Kate­go­rien Kinder und Junioren teil.