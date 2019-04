Spezialführung: «Aarau im Bild»

Aar­au ist reich an Geschich­ten und die­se sol­len an der Spe­zi­al­füh­rung «Aar­au im Bild» gezeigt wer­den. Aus­gangs­punkt der Füh­rung bil­den das Stadt­mo­dell von Oskar Oeh­ler aus der Zeit um 1880 und der Pan­ora­ma­raum im Stadt­mu­se­um Aar­au. Hier wird in die Geschich­ten ein­ge­führt, deren Fäden spä­ter in der Markt­hal­le wei­ter­ge­spon­nen wer­den, wo seit letz­tem Som­mer die Aus­stel­lung «Aar­au im Bild» zu sehen ist. Die älte­sten Auf­nah­men ent­stan­den um 1900 und wur­den von Aar­au­er Foto­gra­fen und enga­gier­ten Ama­teu­ren geschos­sen. Dar­auf fol­gen Pres­se­fo­to­gra­fi­en aus dem Rin­gier Bild­ar­chiv die zei­gen, wel­che Ereig­nis­se und Per­so­nen die natio­na­le Pres­se nach Aar­au führ­ten. Kom­plet­tiert wird das Pan­ora­ma mit Arbei­ten von Foto­gra­fen, die heu­te in Aar­au wir­ken.

Die Spe­zi­al­füh­rung gibt Ein­blick in die Samm­lung histo­ri­scher Foto­gra­fi­en im Stadt­mu­se­um Aar­au und in das Rin­gier Bild­ar­chiv (Besitz Staats­ar­chiv AG).