Nach einem kurzen Ein­stieg in den Tag star­teten die Jung­schärler mit Singen diverser Jung­schar­lieder und sie hörten einen span­nenden Input. Danach wurden alle in die ver­schie­denen Gruppen ein­ge­teilt, wo sie sich erst einmal alle gut ken­nen­lernten und sich anschlies­send in der Gruppe ver­pflegten. Gestärkt vom Mit­tag­essen ging es dann aber erst richtig los.

Cleo­patra hat näm­lich genug von den vielen Pyra­miden und will des­halb ein neues Welt­wunder errichten. Natür­lich will hier jede Gruppe den besten Ent­wurf ablie­fern und damit begann der grosse Kampf.

Wäh­rend die jün­geren Teil­nehmer noch damit beschäf­tigt waren, für mög­lichst alle der Gruppe ein geeig­netes Dach – respek­tive Pyra­mide – über dem Kopf zu bauen,