Sterben nun auch die Gewerbemessen?

Den grossen Pub­likumsmessen der Schweiz geht langsam aber sich­er die Luft aus. Kür­zlich haben die Züs­pa und die Comp­toir Suisse das Hand­tuch gewor­fen, nach­dem schon früher bekan­nt war, dass auch die MUBA die Segel stre­icht. Es verbleiben die BEA und die Olma. Inter­na­tion­al hat es die grösste Inter­netmesse CEBIT getrof­fen. Da stellt sich natür­lich schon die Frage nach dem Warum und ob es let­ztlich auch die kleinen Messen trifft.

Offen­sichtlich sind die grossen Pub­likumsmessen ein Aus­lauf­mod­ell. Neuheit­en sucht man heute mit samt den Rabat­ten im Inter­net. Das ist die bit­tere Real­ität. Selb­st ein Grossun­ternehmen wie die Swatch will nicht mehr an der Uhren­messe Basel teil­nehmen.

Nun stellt sich die Frage, ob kün­ftig auch die Gewer­beausstel­lun­gen in den Dör­fern ver­schwinden oder ob sich beispiel­sweise eine AMA auf Dauer noch hal­ten kann? Man weiss von einzel­nen Messen, dass sie defiz­itär waren oder bei den Gewerblern auf zu geringes Echo stiessen.

Aus der Region ist bekan­nt, dass die REGAS in Safen­wil Mühe bekun­dete, genü­gend Aussteller zu find­en. Wäre da nicht die Emil Frey grosszügig hin­ter dem Gewerbe ges­tanden, hätte es schon die let­zte REGAS nicht mehr gegeben. Die Aar­burg­er Gewer­beausstel­lung musste in diesem Jahr gar abge­sagt wer­den. Grund: Zu wenig inter­essierte Aussteller. Die Zofin­ger Region­messe macht im näch­sten Jahr Pause – wie es heisst wegen der Umbauar­beit­en in der Halle. Tat­sache ist, dass die regionalen Gewerbe­messen eben­falls Mühe bekun­den, die Gewer­be­treiben­den zu motivieren.