STV Staffelbach weltberühmt dank Faustball – und sonst: stark am Barren!

Untersektionen

Okto­ber 1904

Anzahl Aktivmitglieder

STV Staf­fel­bach 35

Jugend­rie­ge gross 17

Jugend­rie­ge klein 16

Faust­ball Akti­ve 17

Faust­ball Jugend 16

Män­ner­rie­ge 26

Damen­rie­ge 26

Mäd­chen­rie­ge gross 20

Mäd­chen­rie­ge klein 16

Muki / Vaki 8

Kin­der­tur­nen 11

Frau­en­turn­ver­ein 22

Vorstand STV Staffelbach

Prä­si­dent: Janick Eris­mann

Kas­sier: Dani­el Schön­bäch­ler

Aktu­ar: Pas­cal Lüthi

Vize­prä­si­dent: Jürg Dät­wy­ler

TK-Chef: Patrick Schön­bäch­ler

Trainingsorte

Mehr­zweck­hal­le, Spiel­hal­le und Sport­platz Staf­fel­bach

Trainingszeiten

Mo 17.30 – 19.00 Mäd­chen­rie­ge klein

Mo 20.15 – 22.00 Damen­rie­ge

Di 9.10 – 10.10 Muki / Vaki

Di 17.00 – 18.00 Kin­der­tur­nen

Di 19.00 – 20.15 Faust­ball STV

Di 20.15 – 22.00 Turn­ver­ein

Mi 18.15 – 19.45 Faust­ball Jugend

Mi 20.15 – 22.00 Frau­en­turn­ver­ein

Do 18.00 – 19.30 Mäd­chen­rie­ge gross

Do 19.30 – 20.30 Faust­ball Män­ner

Do 20.30 – 22.00 Män­ner­rie­ge

Fr 17.45 – 19.00 Jugend­rie­ge klein

Fr 19.00 – 20.15 Jugend­rie­ge gross

Fr 20.15 – 22.00 Turn­ver­ein

Mi / Do Faust­ball­trai­ning nach Ansa­ge

stvstaffelbach.morg.ch