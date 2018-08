Um das gesamte Poten­zial eines kom­plexen eHe­alth-Öko­sys­tems nutzen zu können, geniesst die Ver­net­zung der Aar­gaui­schen Leis­tungs­er­bringer mit­tels B2B Ser­vices (eZu­wei­sung, eÜber­wei­sung, eBe­richts­ver­sand, eMe­di­ka­tion, etc.) höchste Prio­rität. In einer der am geringsten digi­ta­li­sierten Bran­chen kommt dies auch direkt den Pati­en­tinnen und Pati­enten zu Gute. Die umfang­rei­chen Inves­ti­tionen für den Aufbau können aber nicht alleine durch die Leis­tungs­er­bringer und den Kanton Aargau getragen werden.

Daher sieht das EPDG eine hälf­tige Mit­fi­nan­zie­rung durch den Bund vor. Aus diesem Grund hat die SteHAG im Sep­tember 2017 ein Gesuch um Finanz­hilfen nach EPDG beim BAG ein­ge­reicht. Der Sub­ven­ti­ons­ver­trag wurde im Juli 2018 defi­nitiv unter­zeichnet.

Ein wei­terer Mei­len­stein im Aufbau des EPD und wei­terer eHe­alth-Dienste ist erreicht.