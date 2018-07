Wäh­rend wir Men­schen uns des Natio­nal­fei­er­tages erfreuen und diesen mit lautem Geknalle und Gepfeife feiern, leiden viele unserer Heim­tiere unter schreck­li­cher Angst.

Hunde, die blind vor Angst ver­un­fallen oder Katzen, die sich in engen Ver­ste­cken ver­krie­chen, aus denen sie sich nicht mehr befreien können: auf­grund der enormen Menge Feu­er­werk am Natio­nal­fei­ertag sind dies längst keine Ein­zel­fälle mehr.

Sie können ihre Tiere ganz ein­fach unter­stützen und ein paar Vor­sor­ge­mass­nahmen treffen. Die Susy Utzinger Stif­tung für Tier­schutz hat für Tier­halter ein paar Tipps zusam­men­ge­stellt:

Schreck­hafte Hunde wäh­rend des ganzen Tages vor­sorg­lich an die Leine nehmen: Die ersten Rake­ten­knaller beginnen bereits am Morgen oder sogar am Vortag. So ver­hin­dern Sie, dass Ihr Hund erschrickt und davon­läuft.