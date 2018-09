Trotz der knapp ver­passten Medaille zog das OK des Final4-Tur­niers um Prä­siden Ben­jamin Kuhn ein durch­wegs posi­tives Fazit. «Wir haben ver­sucht, für alle Betei­ligten einen tollen Anlass auf die Beine zu stellen. Das ist uns ganz gut gelungen, denn wir haben von den Zuschauern und auch von den teil­neh­menden Teams viel posi­tives Feed­back erhalten. Das freut uns natür­lich sehr», so Kuhn. «Wir sind sehr zufrieden und hoffen, mit diesem Final4-Tur­nier einen Bei­trag zur Wei­ter­ent­wick­lung unserer Sportart geleistet zu haben.»

Unter den zahl­rei­chen Zuschauern am Finaltag waren auch Jörg Senn­rich, Prä­si­dent des Aar­gauer Turn­ver­bandes, und Regie­rungsrat Alex Hür­zeler. Hür­zeler, der selber auch Faust­baller ist und in der Frick­taler Regio­nal­meis­ter­schaft mit­spielt, übergab die Preise an die Medail­len­ge­winner. Bei den Män­nern konnte Wigol­tingen seinen Titel aus dem Vor­jahr ver­tei­digen. Mit einer starken Leis­tung im End­spiel setzten sie sich gegen Widnau mit 4:0 durch. Bronze sicherte sich Die­poldsau. Bei den Frauen ging der Titel einmal mehr an das Team aus Jona. Die Jone­rinnen gewannen ihren sechsten Schweizer Meis­ter­titel in Folge und bleiben damit das Mass der Dinge. Sie setzten sich im End­spiel gegen Die­poldsau mit 3:0 durch.