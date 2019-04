Toni Kern neuer Elite-Nachwuchstrainer und technischer Leiter

Toni Kern ersetzt den zum Sai­son­ende 2018/19 von sei­nem Amt als U19-Eli­te­trai­ner und Roo­kies-Ver­ant­wort­li­chen aus beruf­li­chen Grün­den zurück­tre­ten­den Alex Milo­se­vic, für des­sen gelei­ste­ten Dien­ste und die geschätz­te Zusam­men­ar­beit wäh­rend der ver­gan­ge­nen zwei Jah­re sich der HSC Suhr Aar­au herz­lich bedankt.

Toni Kern wird die Haupt­ver­ant­wor­tung für die bei­den Eli­te-Teams der älte­sten Nach­wuchs­jahr­gän­ge (U17- und U19-Eli­te) über­neh­men und gleich­zei­tig als tech­ni­scher Lei­ter die syste­ma­ti­sche För­de­rung der Nach­wuchs­spie­ler und -trai­ner sicher­stel­len. Mit der Ver­pflich­tung von Toni Kern nimmt der HSC Suhr Aar­au den näch­sten Schritt in der Pro­fes­sio­na­li­sie­rung und Ent­wick­lung sei­ner mit bis­her 19 Schwei­zer­mei­ster-Titeln erfolg­rei­chen Nach­wuchs­ar­beit.

Dani­el Gnehm, zustän­di­ges Vor­stands­mit­glied sagt stell­ver­tre­tend für die Ver­eins­füh­rung: «Wir freu­en uns aus­ser­or­dent­lich, in Zusam­men­ar­beit mit Toni Kern unse­ren Nach­wuchs­be­reich zukünf­tig nach­hal­tig wei­ter­ent­wickeln zu dür­fen. Wir heis­sen ihn in der HSC-Fami­lie herz­lich will­kom­men und wün­schen ihm viel Freu­de, Zufrie­den­heit und Erfolg bei sei­nen neu­en Auf­ga­ben für den HSC Suhr Aar­au.»

Als ehe­ma­li­ger Nach­wuchs-Natio­nal­spie­ler Deutsch­lands, Bun­des­li­ga­spie­ler bei den Füch­sen Ber­lin, Schwei­zer Mei­ster mit GC Amici­tia Zürich, lang­jäh­ri­ger SPL1-Trai­ner und Sport­chef Frau­en bei GC Amici­tia Zürich sowie Trai­ner im Regio­na­len Lei­stungs­zen­trum (RLZ) der United School of Sports Zürich bringt Toni Kern vie­le wert­vol­le Erfah­run­gen und Kom­pe­ten­zen mit zum HSC Suhr Aar­au.