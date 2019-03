Tücken im Stockwerkeigentum

FRAGE | Das Ehe­paar X zieht in Erwä­gung, in Aar­au eine Stock­werk­ei­gen­tums­woh­nung mit 4.5 Zim­mer zu einem Ver­kaufs­preis von Fr. 890’000.– zu kau­fen. Die Lie­gen­schaft hat Bau­jahr 1974 und ist in 15 Stock­werk­ein­hei­ten auf­ge­teilt. Der Mak­ler teilt dem Ehe­paar X mit, die Ver­käu­fer­schaft habe die Woh­nung im Jahr 2016 total­sa­niert. Dies recht­fer­ti­ge den Ver­kaufs­preis. Ist dem so? Wor­auf soll­te sich das Ehe­paar beson­ders ach­ten?