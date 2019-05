Turnfestziel STV Bottenwil: «Ein fairer Wettkampf und das Vereinsleben pflegen.»

Seit Wochen trai­niert der STV Bot­ten­wil inten­siv aufs Eid­ge­nös­si­che Turn­fest. «In Aar­au wol­len wir im Ver­eins­wett­kampf eine bes­se­re Note errei­chen als am letz­ten Eid­ge­nös­si­schen in Biel», erklärt Turn­ver­ein-Prä­si­den­tin Chri­sta Leu­en­ber­ger. Zudem will der Ver­ein das Eid­ge­nös­si­sche unfall­frei über die Büh­ne brin­gen, tur­ne­ri­schen Wett­kampf­geist und Ehr­geiz an den Tag legen, die Gesel­lig­keit des gros­sen Turn­fe­stes und das Ver­eins­le­ben pfle­gen. Der STV Bot­ten­wil star­tet am 20. Juni in Aar­au am «Kern­wett­kampf», dem 3-tei­li­gen Ver­eins­wett­kampf in der 3. Stär­ke­klas­se. Bot­ten­wils Jugend turnt in Aar­au am 15. Juni, bestrei­tet sei­nen Ver­eins­wett­kampf in den Spar­ten Ball­wurf, Uni­hockey-Par­cours, Weit­sprung, Hin­der­nis­lauf und Schul­stu­fen­bar­ren. Das nur alle sechs Jah­re statt­fin­den­de Eid­ge­nös­si­sche Turn­fest hat für den STV Bot­ten­wil einen hohen Stel­len­wert, wie die Prä­si­den­tin bestä­tigt: «Die Vor­freu­de ist gross», sagt Chri­sta Leu­en­ber­ger, «und in die­sem Jahr sicher­lich spe­zi­ell, weil das Eid­ge­nös­si­sche nur zwan­zig Minu­ten von Bot­ten­wil ent­fernt statt­fin­det. Wir freu­en uns schon heu­te auf den tra­di­tio­nel­len Emp­fang in Bot­ten­wil am Sonn­tag nach dem Turn­fest. Dies wird ein schö­ner Abschluss für die Tur­ne­rIn­nen und dient auch als Prä­sen­ta­ti­on des Turn­ver­eins bei der Bot­ten­wi­ler Bevöl­ke­rung.»

Für die Zukunft wünscht sich der STV Bot­ten­wil, dass er sei­nen Nach­wuchs in den Stamm­ver­ein über­füh­ren kann, Leu­te fin­det für ein Amt oder eine Funk­ti­on, dass der tur­ne­ri­sche Wett­kampf­geist erhal­ten bleibt und dass inner­halb des Ver­eins wei­ter ein freund­schaft­li­ches Ver­hält­nis herrscht.