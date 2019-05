Turnfestziel TV Teufenthal: «Wir erreichen gemeinsam das bestmögliche Resultat.»

Wahr­schein­lich ist der TV Teuf­en­thal mit Grün­dungs-Jahr­gang 1871 einer der älte­sten Turn­ver­ei­ne unse­rer Regi­on. Jung geblie­ben ist er bis heu­te. Dies zei­gen die neu­sten Erfol­ge: Die­ses und letz­tes Jahr wur­de der Ver­ein Kreis­mei­ster des Turn­krei­ses Aar­au-Kulm. Eben­falls im Jahr 2018 gewann der TVT den 3-tei­li­gen Ver­eins­wett­kampf in der 2. Stär­ke­klas­se am Regio­nal­turn­fest in Remi­gen. Die Schwei­zer­mei­ster­ti­tel in den Sprün­gen Kate­go­rie B 1986 und 1987 lie­gen da schon etwas län­ger zurück.

Teuf­enthals Turn­fest­mot­to

Für das bevor­ste­hen­de Eid­ge­nös­si­sche Turn­fest (ETF) in Aar­au hat der TV Teuf­en­thal das Mot­to her­aus­ge­ge­ben: «Wir errei­chen gemein­sam das best­mög­li­che Resul­tat.» Prä­si­dent Ben­ja­min Bäch­told prä­zi­siert das sport­li­che Ziel für das ETF in Aar­au: «Wir stre­ben eine Turn­fest–

note von 27,0 im Ver­eins­wett­kampf an.» Das Eid­ge­nös­si­sche ist für die Teu-fentha­ler Turn­fa­mi­lie der Höhe­punkt in die­sem Jahr. «Die Vor­freu­de auf die­ses Fest in Aar­au ist des­halb rie­sig!», sagt Ben­ja­min Bäch­told. «Ein Eid­ge­nös­si­sches Turn­fest vor der eige­nen Haus­tü­re ist etwas Aus­ser­or­dent­li­ches und Ein­zig­ar­ti­ges für die aller­mei­sten von uns.»

Drei Rie­gen schickt der TV Teuf­en­thal in den ETF-Wett­kampf: Die Akti­ven, die den 3-tei­li­gen Ver­eins­wett­kampf – die Kern­dis­zi­plin am Turn­fest – in der 2. Stär­ke­klas­se bestrei­ten, die Jugend, wel­che eben­falls einen Ver­eins­wett­kampf bestrei­tet und das «Mixed­Fit», die gemisch­te Grup­pe der rou­ti­nier­ten Män­ner und Frau­en, wel­che am Eid­ge­nös­si­schen am Vor­mit­tag des Don­ners­tag, 20. Juni in der Kate­go­rie Senio­ren den 3-tei­li­gen Ver­eins­wett­kampf in den Dis­zi­pli­nen «Fuss-Ball-Kor­b/Ball-Kreuz», «Uni­hockey im Team/8er-Ball» und «Moosgummiring/Intercross» bestrei­ten.

Ver­ein mit fami­liä­rem Cha­rak­ter

Für die Zukunft wünscht sich der TV Teu-fen­thal, dass er den fami­liä­ren Cha­rak­ter erhal­ten kann und durch eine star­ke Jugend- und Nach­wuchs­för­de­rung den Mit­glie­der­be­stand nach­hal­tig sicher­stel­len kann. «Wir setz­ten uns aktiv für viel­sei­ti­ge sport­li­che Betä­ti­gung sowie gesell­schaft­li­che und kul­tu­rel­le Wer­te ein. Wenn ihr Lust auf regel­mäs­si­ge

und for­dern­de sport­li­che Betä­ti­gung

in Kom­bi­na­ti­on mit Gesel­lig­keit und Freund­schaft habt, ist der Turn­ver­ein Teuf­en­thal die per­fek­te Wahl!», emp­fiehlt Ben­ja­min Bäch­told.