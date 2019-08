Turnier mit Rekordbeteiligung

16 Teams fan­den idea­le Bedin­gun­gen vor. Dank Crowd Fun­ding konn­te der Sand des Uer­kner Vol­ley­ball­fel­des pro­fes­sio­nell gerei­nigt wer­den. In zwei Grup­pen ermit­tel­ten sie die Final­teil­neh­mer. In der Mor­gen­grup­pe tra­ten aus­schliess­lich Zwei­er­team gegen­ein­an­der an, nach­mit­tags Teams mit mehr als zwei Spie­le­rin­nen oder Spie­ler. Die Spiel­dau­er wur­de aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den auf acht Minu­ten begrenzt.

Sieg für das Team «Ach­tung Ball»

Fair­ness hat­te Vor­rang – auch dank sou­ve­rä­nem Ein­satz der Schieds­rich­ter. Sze­nen­ap­plaus neben dem Vol­ley­ball­feld liess ein ums ande­re Mal Wett­kampf­stim­mung auf­kom­men. Bei den Zwei­er­teams setz­ten sich nicht uner­war­tet die Favo­ri­ten «Ach­tung Ball» in der Beset­zung Röby Krauss und Manu Luder sowie «Zwei Asse trump­fen auf» mit Pas­cal Romang und Mike Rüfe­n­acht durch. Pech­vö­gel, wie «Bier­brau­er», die meh­re­re Spie­le mit nur einem Punkt Unter­schied ver­lo­ren, ver­dien­ten Son­der­ap­plaus. Drei Teams wie­sen nach der Grup­pen­pha­se die glei­che -Anzahl an Sie­gen auf. Tur­nier­lei­ter

Alex Schnei­ter oblag die Auf­ga­be, die Aus­mar­chung anhand der erreich­ten Punk­te durch­zu­füh­ren. Zwei Drei­er­teams, «Gym­na­stic Heroes» in der Beset­zung Bur/Schacher/Eggenschwiler und «Mäs­si + Vaga­bun­den» mit Kappeler/Wyss/Schenk hies­sen die bei­den glück­li­chen Teams, die den Ein­zug ins Halb­fi­na­le schaff­ten.

Span­nen­de Final­spie­le

Im Halb­fi­na­le über zwei Gewinn­sät­ze stan­den sich zunächst «Ach­tung Ball» und «Gym­na­stic Heroes» gegen­über.