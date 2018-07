Des­halb wurde auch die Bank­ver­bin­dung gezielt abge­druckt. Ansonsten wird die Spen­den­ma­schi­nerie jeweils in der Weih­nachts­zeit gestartet. Da wird jeweils auf Teufel komm raus gespendet, ohne dass die Leute eigent­lich genau wissen für was. Die Haupt­sache, man hat etwas Gutes getan und sein Gewissen erleich­tert. Falsch ist das nicht, aber immer noch besser ist eine gezielte Direkt­hilfe. Die Aktion «Jason» zeigte auch wieder einmal auf, wie nütz­lich doch eine Lokal­zei­tung mit einer breiten Streuung sein kann und wie gut doch eine solche gelesen wird. Das stimmt uns zuver­sicht­lich. Wer weiss, viel­leicht ist es nun wirk­lich eine neue Zukunfts­auf­gabe des Land­an­zei­gers, in der Region in Sachen Hilfe aktiv zu werden.

Hinter jedem Schicksal steht ein Mensch und nicht ein­fach eine Nummer. Am Bei­spiel Jason Haller können wir nun gut auf­zeigen, was mit dem Spen­den­geld ent­steht und der Land­an­zeiger hofft natür­lich mit den Lesern gemeinsam auf ein Hap­pyend. Wir halten unsere geschätzten Leser auf dem Lau­fenden. Der Land­an­zeiger ist in der Region ver­an­kert und auch für seine Mit­bürger da. Wenn wir als Sprach­rohr für Hilfe in der Region dienen können, freut uns das.