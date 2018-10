Die Damen II kamen der­weil zu zwei wei­teren Siegen. Sowohl beim 5:1 gegen Riehen als auch beim 5:0 gegen Trim­bach kamen die Adle­rinnen nie richtig in die Gänge, was aber den­noch zu zwei unge­fähr­deten Siegen reichte. Tore en masse gab es tags zuvor bei den Jüngsten zu sehen. An der zweiten Runde in Ziefen fügten die Junioren D2 dem UHC Fren­ken­dorf-Fül­l­ins­dorf eine deut­liche 21:2-Kanterniederlage zu und liessen im zweiten Spiel, dem Pres­tige-Duell gegen Olten Zofingen, zwölf wei­tere Treffer folgen (End­stand 12:7).

Die jungen Adler stehen nach zwei Runden mit vier Siegen und 54:15 Toren an der Tabel­len­spitze.