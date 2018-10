Nach dem letzt­jäh­rigen Unter­ent­felder Mosttag, für den eine halbe Tonne Obst zuge­kauft werden musste, trat dieses Jahr das pure Gegen­teil ein: Die beiden orga­ni­sie­renden Unter­ent­felder Ver­eine, näm­lich der Natur- und Vogel­schutz­verein und der Biolo-gische Gar­ten­bau­verein, wurden regel­recht über­rannt von Most­kunden. Die Schlange von mit Most­obst war­tenden Per­sonen wollte nicht abreissen, so dass bis gegen 18 Uhr gemo­stet werden musste. In den ver­gan­genen Jahren konnte der Stör­moster Nuss­baum aus Birrwil so um 17 Uhr seine mobile Most­presse rei­nigen und ver­laden.

So zeich­nete sich bald einmal ab, dass der Mosttag 2018 zu einem Rekord­ergebnis führen würde. Es wurden über 1100 Liter Most gepresst, was einer Obst­menge von fast 1600 kg oder ca. 64 Harassen ent­spricht. Einmal mehr zeigte sich, dass es für die Bevöl­ke­rung ein Bedürfnis ist, eine Mög­lich­keit für die Ver­wer­tung des anfal­lenden Obstes zu haben. Der grosse Vor­teil in Unter­ent­felden ist, dass man am Ende tat­säch­lich den Most des eigenen Obstes mit nach Hause nehmen kann und nicht ein Gemisch mit dem Most des Nach­barn.