Der neue Lexus UX wird im Früh­jahr 2019 in Europa lan­ciert. In einer inno­va­tiven Pop-up Galerie wird zur Vor­lan­cie­rung des UX mit dem UX Art Space by Lexus der neue Cross­over auf eine alter­na­tive Art inter­pre­tiert. Ver­ant­wort­lich zeichnen sich die auf­stre­benden Künstler Inês Zenha und Bence Magyar­laki. Die Aus­stel­lung UX Art Space by Lexus ist seit dem 29. Juni zugäng­lich und bleibt bis 15. Sep­tember geöffnet.