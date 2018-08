Der Höhe­punkt der Tages­touren ist jeweils die Zwei­ta­ges­tour anfangs August. Nachdem der Velo­club Suhr in den letzten vier Jahren für diesen Anlass Hotels im Südschwarzwald bzw. Elsass/​Vogesen aus­ge­wählt hatte, blieb man in diesem Jahr in der Schweiz. Dies war sicher auch ein Grund dafür, dass am Wochen­ende vom 4./5. August die Rekord­teil­neh­mer­zahl von 30 Mit­glie­dern erreicht werden konnte.

Mit einem Car fuhr der Velo­club mor­gens um sechs Uhr zum Standort Sai­gnelé­gier, das Mekka der Frei­berger Pfer­de­zucht, wo Touren in drei Stär­ke­klassen ange­boten wurden, welche es für alle in sich hatten. Am ersten Tag sahen die Etappen wie folgt aus: Gruppe 1 90 km/​2200 HM, Gruppe 2 75 km/​1650 HM und die Gruppe 3 65 km/​1250 HM.