Verkehrsanordnungen

Für die Durchführung des Eid­ge­nös­si­schen Turn­fe­stes vom Don­ners­tag, 13. Juni bis Sonn­tag, 16. Juni sowie Don­ners­tag, 20. Juni bis Sonn­tag, 23. Juni 2019, auf der Schach­en­all­mend, sind fol­gen­de Ver­kehrsan­ord­nun­gen not­wen­dig:

a) Stras­sen­sper­ren

Schach­en­stras­se und All­mend­weg, zwi­schen der Kan­tons­gren­ze SO/AG und der Flös­ser­stras­se, sowie Schach­en­al­lee

– Don­ners­tag, 13. Juni 2019, 5.00 Uhr bis Mon­tag, 17. Juni 2019, 5.00 Uhr sowie

– Mitt­woch, 19. Juni 2019, 5.00 Uhr bis Mon­tag, 24. Juni 2019, 5.00 Uhr Umlei­tun­gen

– ab Aar­au, Mühlemattstrasse via Aarebrücke – Erlins­ba­cher­stras­se – Erlins­bach,

– ab Wösch­nau via Schö­nen­wer­der­stras­se – Aar­gau­er­platz

Die Bus­hal­te­stel­le All­mend­weg wird wäh­rend die­ser Zeit zur Sport­hal­le Schach­en ver­legt. Zufahrt Quar­tie­re Damm und Schach­en für Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner via Zie­gel­rain.

b) Park­plät­ze

Park­plät­ze wer­den wie folgt gesperrt:

Vieh­markt­platz

Diens­tag, 11. Juni 2019, 5.00 Uhr bis Mon­tag, 24. Juni 2019, 13.00 Uhr

Schwimm­bad

Diens­tag, 11. Juni 2019, 5.00 Uhr bis Mon­tag, 24. Juni 2019, 5.00 Uhr

c) Par­kie­run­gen

In Aar­au ste­hen für Fest­be­su­cher/-innen kei­ne Park­plät­ze zur Verfügung. Des­halb wird fol­gen­der Park­platz bereit­ge­stellt:

– Buchs, Aaretalstrasse/ Bereich Aus­fahrt Buchs, Öff­nungs­zei­ten 6.30 – 24.00 Uhr

Die Fahr­zeug­len­ker/-innen wer­den gebe­ten, die ent­spre­chen­de Par­kie­rungs­weg­wei­sung zu beach­ten. Die Parkgebühr beträgt 20 Fran­ken pro Tag. Wegen den beschränk­ten Par­kie­rungs­mög­lich­kei­ten in Aar­au wer­den die Fest­be­su­cher/-innen gene­rell ersucht, mög­lichst die öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel zu benut­zen. Beach­ten Sie die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len.

d) Fest­um­zug Sams­tag, 22. Juni 2019, 10.30 Uhr

Der Fest­um­zug star­tet um 10.30 Uhr im Rosen­gar­ten und führt via Obe­re und Vor­de­re Vor­stadt – Rat­haus­gas­se – Zoll­rain – Flös­ser­stras­se – Schiff­län­de­stras­se in den Schach­en. Hierfür wird die Durch­fahrt durch Aar­au am Sams­tag, 22. Juni 2019, zwi­schen 9.30 und 13.00 Uhr gesperrt. Die Park­plät­ze Rosen­gar­ten­weg, Reng­ger­stras­se und Hohl­gas­se sind ab 6.00 Uhr gesperrt, Park­plät­ze ent­lang der Umzugs­strecke ab 8.00 Uhr. Fahr­ten in die Quar­tie­re Damm und Schach­en sowie Fahr­ten aus dem Park­haus Flös­ser­platz sind zwi­schen 9.30 und 13.00 Uhr nicht mög­lich. Für Fahr­ten mit dem öffent­li­chen Ver­kehr beach­ten Sie bit­te die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len.