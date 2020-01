Verpfuschte Weihnachtsferien

FRAGE | Ich arbeite in einem kleinen Unternehmen, das immer über Wei­h­nacht­en und Neu­jahr Betrieb­s­fe­rien macht. Wie jedes Jahr ver­brachte ich die Tage in den Bergen, ver­stauchte mir aber lei­der bei einem Sturz den Knöchel. An Ski­fahren war anschliessend nicht mehr zu denken. Mein Chef meint, ich hätte mich ja auch so im Well­nesshotel erholen kön­nen, aber das ist ja nicht das­selbe. Habe ich also keinen Anspruch, die Feri­en­t­age nachzu­holen?