Die Spie­lenden waren meist in mitt­lerem bis fort­ge­schrit­tenem Alter, aber dass die Jugend sich auch für dieses Instru­ment inter­es­siert, zeigte der Auf­tritt der jungen Mirjam Schu­ma­cher: es gibt län­ger­fristig bestimmt eine Zukunft für diese Kon­zerte.

Eine Neue­rung hatte letztes Jahr die Orga­nistin Fran­ziska Kauf­mann eingeführt. Sie hatte zum 10jährigen Jubi­läum der Kon­zerte die «Schan­figger Burehochzyt» im Duett mit der Dreh­orgel gespielt, in diesem Jahr beglei­tete Rita Laube auf der Pan­flöte ihre Schwä­gerin Ger­trud Laube und André Stoffner unterstützte auf dem Flügelhorn seine Gattin Lotti. Vor der Kirche spielte Peter Som­mer­halder und als Zugabe bot Paul Gysin «Orfeus in der Unter­welt» an, was zu spon­tanem Mit­klat­schen des Publi­kums führte. Nach dem durch und durch gelun­genen Kon­zert konnten die Gäste noch lange draussen Dreh­or­geldar­bie­tungen bei­wohnen.