Vom Fan zum Präsidenten des FC Aarau

«Unser Boni wird Prä­si», jubel­ten die Fans des FC Aar­au am Mon­tag nach der Bekannt­ga­be des Nach­fol­gers von Alfred Schmid in den sozia­len Medi­en. «Boni», das ist Phil­ipp Bono­rand, 38 jäh­rig und damit jüng­ster FC-Prä­si­dent im Schwei­zer Pro­fi­fuss­ball. Bono­rand ist ein Aar­au­er, der in Geh­di­stanz zum Brüggli­feld auf­ge­wach­sen ist, der bis heu­te als Fan auf der Stehram­pe mit dem FCA mit­fie­bert und der seit Urzei­ten Mit­glied ist im FCA-Fan­club ATF.

Vie­le Jah­re ehren­amt­lich beim FCA

Der Aar­au­er ist beim FC Aar­au kein Unbe­kann­ter. Phil­ipp Bono­rand war bereits in den Jah­ren 2000 bis 2008 in ver­schie­de­nen Funk­tio­nen für die FC Aar­au AG und den Ver­ein FC Aar­au 1902 tätig. Als Mit­glied der ersten Geschäfts­lei­tung der im Janu­ar 2003 neu­ge­grün­de­ten FC Aar­au AG erhielt er wäh­rend meh­re­ren Jah­ren einen tie­fer­ge­hen­den Ein­blick in das Tages­ge­schäft und die Struk­tu­ren eines Fuss­ball­clubs. Als FCA-Fan seit Kin­des­bei­nen blieb er dem FC Aar­au zudem auch nach sei­nem Aus­tritt stark ver­bun­den. Als Unter­neh­mer und Arbeit­ge­ber von rund hun­dert Mit­ar­bei­ten­den bringt Phil­ipp Bono­rand das not­wen­di­ge Rüst­zeug für die Lei­tung eines Fuss­ball-Unter­neh­mens in der Grös­se des FC Aar­au mit.

Fan, Poli­ti­ker, Unter­neh­mer

Bono­rand kennt man auch als Poli­ti­ker. Er ist ehe­ma­li­ger SVP-Ein­woh­ner­rat der Stadt Aar­au. In sei­ne sechs­jäh­ri­ge Amts­zeit fie­len die Grund­la­ge­ent­schei­de und Volks­ab­stim­mun­gen für das Sta­di­on­pro­jekt im Tor­feld Süd. Danach wur­de Phil­ipp Bono­rand Unter­neh­mer, über­nahm von sei­nem Vater die Tier­fut­ter pro­du­zie­ren­de Mul­ti­for­sa AG aus dem Frei­amt. Jetzt wird er zurück­keh­ren zum FC Aar­au, als Prä­si­dent. «Das hät­te ich damals nie für mög­lich gehal­ten», sagt er rück­blickend, «und dass das neue Sta­di­on dann noch immer nicht gebaut ist, schon grad gar nicht!»

«Zeit, den FCA in jün­ge­re Hän­de zu geben»

Am Mon­tag wur­de Phil­ipp Bono­rand im Brüggli­feld von Noch-Prä­si­dent Alfred Schmid und sei­nem Vize Roger Geiss­ber­ger als zukünf­ti­gen FCA-Prä­si­dent vor­ge­stellt.