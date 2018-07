Der Selbst­un­fall ereig­nete sich am Samstag, 21. Juli, kurz nach 16.30 Uhr auf der Staf­fe­legg­strasse ober­halb von Dens­büren. Die 55-jäh­rige Len­kerin eines Klein­wa­gens fuhr von der Pass­höhe tal­wärts in Rich­tung Dens­büren. In einer lang­ge­zo­genen Links­kurve kam sie rechts von der Strasse ab und geriet dabei ins Schleu­dern. Ausser Kon­trolle über­querte der Peu­geot die gesamte Fahr­bahn und fuhr jen­seits der linken Stras­sen­seite das dor­tige Feld hinab.