Bereits seit einem Jahr wird mit einer Road­show an Sport- und anderen Anlässen für das Eidg. Turn­fest 2019 in Aarau geworben. Die Ver­eine mit ihren Tur­nenden sollen moti­viert werden, am Fest mit einem Wett­kampf­pro­gramm aktiv teil­zu­nehmen. Die Zahlen von 50’000 Aktiven und 20’000 Jugend­li­chen werden ange­steuert. Je näher das Fest kommt, umso­mehr geht die Wer­bung an die Adresse der Besu­che­rinnen und Besu­cher. Am MAG wird das Turn­fest-OK mit dem Wer­be­stand der Road­show auf dem Holz­markt­platz prä­sent sein, inter­es­sierte Hel­fe­rinnen und Helfer infor­mieren und beraten, Anmel­dungen ent­ge­gen­nehmen, das Fest­pro­gramm bekannt machen und die Besu­che­rinnen und Besu­cher zum Absol­vieren eines ein­fa­chen Bewe­gungs­par­cours im MAG-Gelände mit Wett­be­werb ani­mieren.

Am Sams­tag­abend gibt es in der Markt­halle Turn­fest­stim­mung. Die ETFShow­gruppe by Grä­ni­chen STV und das ETF Orchestra werden mit den Besu­chern so richtig auf das Turn­fest 2019 vorglühen.

Wei­tere Infor­ma­tionen zum Eid­ge­nös­si­schen Turn­fest 2019 in Aarau findet man unter www.aarau2019.ch.