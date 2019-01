Wärmt nicht nur – sieht auch gut aus

Die Bise geht, es schneit leicht. Auch wenn man sich bewegt, kriecht die Kälte langsam in die Glieder. Und wenn es langsam ein­dunkelt, will man nur noch an die Wärme. Ein unver­gle­ich­lich­er Genuss, wenn man sich dann auf die Ofen­bank drück­en kann, bis die Haut errötet. Welch eine Freude, wenn man schliesslich mit einem Kirschsteinkissen die Rest­wärme des Ofens noch mit ins Bett nehmen kann. Alle, die beispiel­sweise mit einem Trit­tofen aufgewach­sen sind, wer­den diese Freude nachvol­lziehen kön­nen. Dass diese Art zu heizen auch mit Arbeit ver­bun­den ist, nimmt man dabei gerne in Kauf.

Ein Grundbedürf­nis

Ohne Wärme kommt der Men­sch nicht aus. In unseren Bre­it­en­graden muss er seit jeher auch sel­ber für Wärme sor­gen. Seit sich unsere Vor­fahren in ihren steinzeitlichen Höhlen an den Flam­men offen­er Feuer­stellen erwärmt haben, hat sich tech­nisch viel getan. Bis heute üben aber die Wärmes­trahlung und das san­fte Licht eines lodern­den Holzfeuers eine fast hyp­no­tis­che Fasz­i­na­tion aus, die nicht nur den Kör­p­er, son­dern auch die Seele wärmt. Darum boomten über lange Zeit Schwe­denöfen, darum sind sog­ar Ethanolöfen beliebt, welche zumin­d­est ein Flam­men­spiel vor­gaukeln. Diese Zeit­en scheinen vor­bei. Die heuti­gen Öfen kön­nen viel mehr, sind effizien­ter und sehen viel bess­er aus!

Die Tiba AG ken­nt fast jed­er durch die Küchenöfen, die es früher in fast jedem Ein­fam­i­lien­haus gab. Der Basel­bi­eter Pio­nier ist bis heute inno­v­a­tiv geblieben und hat sich mit dem erfol­gre­ichen Spe­ichero­fen­bauer Ton­werk Lausen zusam­menge­tan. Die Pro­duk­te des Ton­werks Lausen räu­men seit Jahren Preise ab, ihrer Energieef­fizienz und ihres Designs wegen.

Was ist ein Spe­ichero­fen?

Der Spe­ichero­fen ist eine aus Keramik oder Naturstein gefer­tigte Feuer­stätte. Die beim Holz­ab­brand frei wer­dende Energie oder Wärme, wird vom keramis­chen Spe­icherk­ern aufgenom­men.