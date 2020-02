Was bedeutet «tolerierte Baute»?

FRAGE | Ich habe ein kleines Grund­stück mit einem Häuschen geerbt, das mit­ten im Wald liegt. Mein Onkel lebte dort seit Anfang der 1960er Jahre. Ich nutze es als Woch­enend­haus und habe den ehe­ma­li­gen Hüh­n­er­stall zu einem Hob­byraum umge­baut (Iso­la­tion, grössere Fen­ster, Lavabo). Ich wurde angezeigt und musste ein nachträglich­es Bauge­such stellen, das abgelehnt wurde. Begrün­dung: Die Hob­byraum-Nutzung sei nicht stan­dortkon­form. Schon der Onkel habe das Hüh­n­er­haus umbauen wollen, was recht­skräftig abgewiesen wor­den sei. Das Hüh­n­er­haus sei damals als «toleriert» beze­ich­net wor­den. Ich müsse all meine Ein­baut­en rück­gängig machen. Was bedeutet das alles?