Non-Profit-Manage­ment und Unternehmensführung wei­ter­ge­bildet. Beat Wald­meier ist überzeugt, dass Pro Senec­tute Aargau in der Person von Pirmin Kauf­mann den idealen Nach­folger für ihn gefunden hat. «Ich bin sicher, dass Pro Senec­tute Aargau in guten Händen ist. Pirmin Kauf­mann kommt aus der Region, hat ein grosses Netz­werk und bringt auch sonst alle not­wen­digen Vor­aus­set­zungen mit, um die Orga­ni­sa­tion in den nächsten Jahren weiter zu ent­wi­ckeln», sagt Beat Wald­meier, der Pro Senec­tute Aargau in den letzten Jahren wesent­lich mit­ge­prägt hat.