Weltklasse Aarau

Neben den regel­mäs­si­gen Work­shops in der Reit­hal­le, der Jam­ses­si­on im Ein­stein und zwei Pre­mier-Kon­zer­ten in der Aesch­bach­hal­le 6 fin­det in die­sem Jahr, zusam­men mit ande­ren Freun­den und Part­ner­or­ga­ni­sa­tio­nen in Aar­au, ein Pre-Festi­val-Kon­zert bei der AMA und ein Koope­ra­ti­ons­kon­zert mit dem Jazz­club in der Tuch­lau­be statt. Wenn man von Welt­klas­se im Jazz spricht, so steht an vor­der­ster Front der Bas­sist Ron Car­ter mit der Jaz­zaar Big Band. Ron war Mit­glied des bahn­bre­chen­den Miles Davis Quin­tetts aus den frü­hen 60er Jah­ren und zwei­fel­los einer der gröss­ten Ein­flüs­se in der Ent­wick­lung des moder­nen Jazz, und ver­mut­lich der am häu­fig­sten auf­ge­nom­me­ne Bas­sist der Jazz­ge­schich­te. Nicht nur spielt Ron Car­ter in Aar­au, son­dern nimmt er sei­ne neue Big Band CD mit der Festi­val Big Band auf.

Als zwei­tes «High­light» des Festi­vals prä­sen­tiert Jaz­zaar zusam­men mit dem an den Gram­my Awards 2019 drei­fach aus­ge­zeich­ne­ten Pro­du­zent Kab­ir Seh­gal das Pro­jekt Abra­ham mit dem Jaz­zaar Glo­bal Ensem­ble – einem Pro­jekt, das unter Betei­li­gung von Kom­po­ni­sten und Musi­kern, der drei abra­ha­mi­ti­schen Reli­gio­nen auf­ge­führt wird. Zu den illu­stren Gästen die­ser Pro­duk­ti­on gehö­ren unter ande­rem Bil­ly Cob­ham, Gil Gold­stein und Tom­my Smith und steht unter der Lei­tung des musi­ka­li­schen Lei­ters Fritz K. Renold.