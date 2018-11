Der Nach­wuchs-Chef der Argovia Stars freute sich am Sonntag auch auf ein Wie­der­sehen mit den EVZ-Profis Sven Leu­en­berger und Dario Wüth­rich. Beide haben ihr Eis­ho­ckey-Ein­mal­eins auf der Aar­auer KEBA gelernt. Leu­en­berger schoss am Tag vor dem Event sein erstes Tor für den EVZ. «Mir hat das heu­tige Trai­ning viel Spass gemacht», sagt Sven Leu­en­berger, bevor er fleissig Auto­gramme schrieb, «es ist noch gar nicht so lange her, dass ich selber noch hier gespielt und trai­niert habe.» Einst schaute Leu­en­berger als Knirps beim Swiss Ice Hockey Day zu den Stars auf, heute ist er selber einer.