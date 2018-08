«Wenn ich weg bin, bin ich weg»

Infor­ma­ti­ons­an­lass in Zofingen

Am 28. August um 18.00 Uhr infor­mieren Fach­leute des Aar­gauer Roten Kreuzes im Spital Zofingen über das Thema Patientenverfügung. Anmel­dungen bitte bis spä­tes­tens 23. August unter 062 835 70 40 oder per E-Mail an: patientenverfuegung@srk-aargau.ch