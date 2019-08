Wer holt sich in Teufenthal die kantonalen Senioren Meistertitel?

In der Kate­go­rie 35+ wird Michel Kepp­ler (R1, TC Lenz­burg) vom ein­hei­mi­schen Phil­ip­pe Ruch (R2, TC Teu­fen-thal) gefor­dert. In der Alters­klas­se 45+ ist Deon Bow­man (R2, TC Teuf­en­thal) der gros­se Favo­rit. Bei den über 50-Jäh­ri­gen führt Mar­tin Koch (R4, TC Dot­ti­kon) die Setz­li­ste an. Mit Hans Rein­le (TC Buchs) ist ein wei­te­rer R4-Spie­ler am Start, der sich Hoff­nun­gen auf den Titel machen darf. Beat Häber­li (R4, TC Aar­au) ist Mit­fa­vo­rit in der Alters­klas­se 55+.

Bei den über 60-Jäh­ri­gen ist Mar­tin Gloor (R2, TC Wet­tin­gen) der gros­se Favo­rit. Auch in der Alters­klas­se der über 65-Jäh­ri­gen heisst der Titel­fa­vo­rit Gloor. Hans­pe­ter Gloor (R3, TC Buchs) belegt in die­ser Kon­kur­renz den ersten Platz der Setz­li­ste. Max Hegi (R4, TC Brem­gar­ten) bei den über 70-Jäh­ri­gen und Peter Schoch (R5, TC Wet­tin­gen) in der Alters­klas­se 75+ sind Top­ge­setzt.

Gewinnt Häch­ler erneut?

Bei den Frau­en ist in der Kate­go­rie 30+ Myri­am Burk­hart (R3, TC Esp Fis­lis­bach) und bei den 40+ Mir­jam Häch­ler (R4, TC Neu­en­hof) die Num­mer eins des Tur­niers.

In der Kate­go­rie 45+ haben sich zwar nur vier Spie­le­rin­nen ange­mel­det, dafür wer­den sie sich einen aus­ge­gli­che­nen Kampf um den Titel lie­fern.