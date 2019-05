Wichtige Duelle zum Saisonauftakt

Kämp­fen und cle­ver spie­len

Auch die NLA-Frau­en des STV Ober­ent­fel­den-Amsteg müs­sen zwei Aus­fäl­le kom­pen­sie­ren. Fabi­en­ne Fedier und Geral­di­ne Vogel pau­sie­ren bei­de in der kom­men­den Feld­sai­son. «Wir haben daher Clau­dia Hofer fix in unser Team geholt und auch Fabi­en­ne Senn wird uns wie bereits in der letz­ten Sai­son hin und wie­der aus­hel­fen», sagt Cap­tain Sabri­na Sie­gen­tha­ler. Sie strebt mit ihren Team­kol­le­gin­nen nach der Hin­run­de einen Platz in den Top 5 an. Denn die­ser berech­tigt im neu­en Modus der Natio­nal­li­ga A dazu, dass man in der zwei­ten Qua­li­fi­ka­ti­ons­hälf­te um einen Platz am Final4-Tur­nier kämp­fen kann. «Die Top 5 soll­ten für uns auch in der neu­en Kon­stel­la­ti­on mög­lich sein. Wenn die Tages­form stimmt, kann es auch für einen Platz am Final4 rei­chen», so Sie­gen­tha­ler. «Dafür müs­sen wir aber alle mit­ein­an­der kämp­fen und cle­ver spie­len.»

Für die Ober­ent­fel­de­rin­nen, die wei­ter­hin von Mario Cuviel­lo betreut wer­den, steht bereits am ersten Spiel­tag ein wich­ti­ges Duell auf dem Pro­gramm: das Kräf­te­mes­sen mit Neu­en­dorf. «Das ist für uns sicher die wich­tig­ste Par­tie des ersten Spiel­tags. Wenn wir da einen Sieg holen könn­ten, gäbe das eine gute Aus­gangs­la­ge für den Kampf um die Final4-Plät­ze, denn die erziel­ten Punk­te wer­den nach der Hin­run­de hal­biert und in die zwei­te Pha­se der Qua­li­fi­ka­ti­on mit­ge­nom­men», sagt Sie­gen­tha­ler, die mit ihren Team­kol­le­gin­nen am ersten Spiel­tag neben Neu­en­dorf auch noch auf Schlie­ren und Embrach trifft.

Wei­te­re Infos unter: faustballcenter.ch