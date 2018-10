Die Grä­ni­cherin Kathrin Stir­n­e­mann ist am UCI-Punkte «sam­meln» und bestreitet noch zwei 3-Tages-Sta­ge­race in Grie­chen­land. Auf Kos gewann sie das Zeit­fahren und das Short­track. Leider hatte sie am Samstag im Cross Country starke Bauch­schmerzen und verlor (zu) viel Zeit auf die Tsche­chin Step­kova. Doch als Gesamt­zweite war Kos eine Reise wert!