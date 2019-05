Wichtiger Heimsieg der Argovia Pirates

Die Pira­tes konn­ten die Par­tie mit ihrer Offen­se begin­nen. Den ersten First Down erziel­ten sie, indem sie im vier­ten Ver­such einen Punt vor­täusch­ten und dann trotz­dem lie­fen. Durch zwei miss­glück­te Snaps waren sie bald dar­auf wie­der beim vier­ten Ver­such. Dies­mal brach­ten die Pira­tes den Pun­ter gar nicht erst in Stel­lung. Der Spiel­zug brach­te sie knapp nicht zum First Down und die St. Gal­len Bears konn­ten den Ball an der eige­nen 30-Yard-Linie über­neh­men. Mit gutem Lauf­spiel kamen die Ost­schwei­zer gut vor­wärts. Kurz vor der eige­nen End­zo­ne erzwang die Pira­tes Defen­se ihrer­seits einen vier­ten Ver­such. Anstatt ein Fiel­dgoal zu erzie­len, spiel­ten die Bears den Ver­such aus und erziel­ten prompt einen Touch­down. Die St. Gal­ler gin­gen mit einer 0:6 Füh­rung ins zwei­te Vier­tel.

Die Argo­via Pira­tes muss­ten ihre Auf­hol­jagd ver­schie­ben. Sie muss­ten pun­ten nach­dem ihnen eine 15-Yard Stra­fe auf­er­legt wur­de. Die St. Gal­ler been­de­ten ihren Angriff auf die glei­che Wei­se mit einer 15-Yard-Stra­fe und einem Punt. Dank her­vor­ra­gen­der Defen­se Arbeit blieb es zur Pau­se beim 0:6. Nach­dem die Pira­tes von ihrer 5-Yard-Linie eine Inter­cep­ti­on war­fen, hielt die Defen­se den St. Gal­ler Angriff aber hero­isch auf. Wie­der spiel­ten die Bears den vier­ten Ver­such aus, anstatt das Fiel­dgoal zu pro­bie­ren. Dies­mal lies­sen die Pira­tes kei­ne Punk­te zu.

Nach­dem die St. Gal­ler ihren ersten Angriff im drit­ten Vier­tel mit einem Punt been­de­ten, über­nah­men die Pira­tes den Ball an der eige­nen 40-Yard-Linie. Ein Pass auf Ivan Kova­ce­vic sorg­te für den Aus­gleich, der erfolg­rei­che PAT (Point after Touch­down) gar für die Füh­rung für die Pira­tes.