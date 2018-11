Die Post­Auto Schweiz AG wird bis vor­aus­sicht­lich am 14. Dezember 2018 mit sämt­li­chen Kan­tonen Ein­zel­ver­ein­ba­rungen zur Rück­zah­lung abschliessen. Wenn min­des­tens 18 Kan­tone mit einem Rück­ver­gü­tungs­vo­lumen von min­des­tens 50 Mil­lionen Franken mit der Post­Auto Schweiz AG die ent­spre­chenden Ver­ein­ba­rungen unter­zeichnen, wird der Rück­erstat­tungs­be­trag an Bund und Kan­tone über­wiesen. Es wird damit gerechnet, dass der Kanton Aargau die Rück­erstat­tungen bis spä­tes­tens Früh­jahr 2019 an die Gemeinden aus­be­zahlen kann.