Das Nah­erho­lungs­ge­biet vor der Haustür lädt zum Velo­fahren, Biken, Spa­zieren und im Winter Schlit­teln sowie Lang­laufen ein. Oder man geniesst ein­fach die Stille, den unge­störten Blick in die Weite oder einen roman­ti­schen Son­nen­un­ter­gang. Kinder können im Freien bei­nahe gren­zenlos und unge­fährdet auf Ent­de­ckungs­reise gehen. Die Dorf­ge­mein­schaft ist über­schaubar, man kennt sich und schaut für­ein­ander. Trotz allem ist Wili­berg ein Ort, wo man unge­stört und für sich leben kann.

Die Kinder aus dem Dorf kommen in den Genuss einer Gesamt­schule in fan­tas­ti­scher Umge­bung. Die Tages­schule Wan­nenhof /​ Wili­berg betreibt näm­lich eine Gesamt­schule für die Pri­mar­stufe mit inte­gra­tivem Unter­richt in kleinen Gruppen. Die Betreuung der Kinder von 8.00 bis 16.00 Uhr bietet Eltern die oft ver­misste Fle­xi­bi­lität an öffent­li­chen Schulen.

Haben wir Sie neu­gierig gemacht? Dann besu­chen Sie uns im Zelt auf dem Schloss­platz! Mit ein biss­chen Quiz­glück erhält man einen gesunden Wili­berger Lecker­bissen.