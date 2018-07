Darum for­dert er die beiden Gemeinden Wili­berg und Wikon in einem Schreiben auf, gemeinsam ein Kon­zept aus­zu­ar­beiten, um die beiden Ort­schaften wieder an den öffent­li­chen Ver­kehr anzu­binden. «Mir ist klar, dass die Wie­der­ein­füh­rung einer fixen Bus­linie wohl uto­pisch ist», sagt Thomas Burg­herr, «doch es gibt auch andere Mög­lich­keiten, dass das Hin­ter­moos und der Wili­berg auch ohne eigenes Auto erreicht werden können.»

Burg­herr denkt zum Bei­spiel an eine Zusam­men­ar­beit mit einem ört­li­chen Taxi­be­trieb oder einer ähn­li­chen Unter­neh­mung als Basis eines soge­nannten «Ruftaxi»-Dienstes. Auch for­dert der Unter­nehmer die beiden Gemein­de­räte auf, die Ein­bin­dung der jewei­ligen Schü­ler­trans­porte in dieses Kon­zept mit ein­zu­be­ziehen.

Burg­herr ist über­zeugt, dass sich auch der Kanton Aargau an den Schü­ler­trans­porten finan­ziell betei­ligen würde. So habe ihm ein ehe­ma­liger Regie­rungsrat einen mög­li­chen Unter­stüt­zungs­bei­trag in fünf­stel­liger Höhe in Aus­sicht gestellt.