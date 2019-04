Willkommen im Aarauer Aeschbachquartier

Und heu­te? Heu­te wird auf dem 55’000 Qua­drat­me­ter gros­sen Are­al gewohnt, gear­bei­tet und gelebt. Dabei wird die Geschich­te die­ses histo­risch wich­ti­gen Quar­tiers nicht ein­fach durch Neu­es ersetzt und das Ver­gan­ge­ne wird ver­ges­sen. Nein, das Aesch­bach­quar­tier schafft es, Alt und Neu zu ver­ei­nen. So hat bereits am 2. Mai 2018 die Kita Vil­la Oeh­ler in der histo­ri­schen Jugend­stil­vil­la, wo einst ein Teil der Fabri­kan­ten­fa­mi­lie Oeh­ler mit­ten im Fabrik­all­tag leb­te, ihren Betrieb auf­ge­nom­men. Die gross­zü­gi­gen Räu­me sind sorg­fäl­tig reno­viert wor­den und so prä­sen­tiert sie sich kin­der­ge­recht und lässt trotz­dem die Geschich­te des Hau­ses erah­nen. Wei­ter wur­de am 4. Sep­tem­ber auch der 5000 Qua­drat­me­ter gros­se Park, mit dem geschichts­träch­ti­gen Namen Oeh­ler­park ein­ge­weiht. Nun folgt mit der Eröff­nung des restau­rier­ten Indu­strie­ge­bäu­des Aesch­bach­hal­le das Herz­stück des Quar­tiers mit sei­nen Restau­rants und viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen.