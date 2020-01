Wir freuen uns auf Ihre Winterferienfotos

Schreiben Sie kurz aus welch­er Lan­danzeiger-Gemeinde Sie kom­men, wer auf dem Bild zu sehen ist, wie viele Jahre Sie schon im Ort Ferien machen und was das Spezielle an Ihrem Liebling­sort ist. Senden Sie das Bild, es darf auch per Handy gemacht wer­den, an redaktion@landanzeiger.ch.