Wir sind Gewohnheitstiere

Eine Runde im Kreise mein­er Fam­i­lie. Man hat leck­er gegessen, sitzt noch für ein Gläschen beisam­men, redet über dies und das. Dann kommts: «Weshalb sprecht ihr immer noch von der Ket­ten­brücke? Eine Ket­ten­brücke existiert schon längst nicht mehr.» Damit wurde eine richtige Diskus­sion aus­gelöst.

Stimmt eigentlich. Zwar sind am Südende der Brücke noch einige Ket­tenglieder der ursprünglichen Ket­ten­brücke aus­gestellt, doch die Beton­brücke, welche die Ket­ten­brücke 1948/49 erset­zte, hat defin­i­tiv nichts mehr mit «Ket­ten» zu tun. Trotz­dem ist der Name geblieben. Würde ich ein­fach von ein­er Aare-Brücke sprechen, wüsste nie­mand, was ich meine. Nicht ein­mal ob ich von Aarau spreche, wäre ein­deutig. Sage ich aber Ket­ten­brücke, weiss jed­er, wovon ich spreche.

Hotel Ket­ten­brücke, Coif­fure Ket­ten­brücke, Bäck­erei-Kon­di­tor­ei zur Ket­ten­brücke und auch die Hal­testelle an der Schif­flän­de­strasse heisst Ket­ten­brücke. All diese Namen beweisen: Die Ket­ten­brücke bleibt auch ohne Ket­ten die Ket­ten­brücke. Und so zwei­fle ich auch nicht daran, dass die Brücke mit der Umset­zung des Siegerpro­jek­ts «Pont Neuf» weit­er­hin als Ket­ten­brücke beze­ich­net wird. Denn wir Men­schen sind Gewohn­heit­stiere. Und das gilt vor allem bei Namen und Beze­ich­nun­gen.