Wohnungswechsel

Wir bit­ten unse­re Strom- und Was­ser­kun­den einen bevor­ste­hen­den Woh­nungs­wech­sel mög­lichst frühzeitig, spä­te­stens 3 Tage vor dem Umzug zu mel­den. Wir benö­ti­gen von Ihnen die alte und die neue Wohn­adres­se.

Neuzuzüger beach­ten bit­te die von der Ein­woh­ner­kon­trol­le erhal­te­nen Regeln betref­fend Kabel­fern­se­hen. Sie haben drei Mel­de­mög­lich­kei­ten:

– schrift­lich an unse­re Adres­se (Hauseigentümer und Haus­war­te ver­wen­den dazu am besten unse­re rote Mel­de­kar­te)

oder – tele­fo­nisch auf die Nr. 062 855 57 57

oder – per E-Mail an: info@tbsuhr.ch

Wir dan­ken Ihnen.

TBS Strom AG

Mühleweg 1, 5034 Suhr