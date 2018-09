Gross war die Span­nung ver­gan­genen Mitt­woch­abend: Im Zen­trum Paul Klee in Bern wurden in fei­er­li­chem Rahmen die Swiss Arbeit­geber Awards 2018 ver­liehen. zeka hat nach dem Jahr 2015 erst­mals wieder an diesem schweiz­weiten Wett­be­werb teil­ge­nommen und wurde erneut mit dem begehrten Label «Swiss Arbeit­geber Award» aus­ge­zeichnet. zeka belegt dabei in der Kate­gorie der Arbeit­geber mit 250 bis 999 Mit­ar­bei­tenden den aus­ge­zeich­neten 6. Rang.