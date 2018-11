Ziel: Einzug ins Final4-Turnier

Am kom­menden Woch­enende starten sowohl die Män­ner, als auch die Frauen des STV Ober­ent­felden in die neue NLA-Hal­len­sai­son. Es ist eine Sai­son, in der für bei­de Teams vieles möglich ist – im pos­i­tiv­en, aber auch im neg­a­tiv­en Sinne.