«Zofi» und die Favoriten sind parat

Die Sitz­plät­ze in der 3450 Zuschau­er fas­sen­den Are­na auf dem Niklaus-Thut-Platz sind längst aus­ver­kauft. Wer sich beeilt, schnappt sich jetzt noch einen der letz­ten Steh­plät­ze auf www.ag19.ch. Das OK unter der Lei­tung von Domi­nik Gresch geht aber davon aus, dass am Schwing­fest­tag, 26. Mai, kei­ne Bil­let­te mehr an der Tages­kas­se erhält­lich sein wer­den. Aber dafür ist vor­ge­sorgt. Wer kein Ticket ergat­tert, dem bie­tet sich die Mög­lich­keit, das Schwing­fest auf dem Fest­platz «Land» auf einer gros­sen LED-Lein­wand zu ver­fol­gen.

151 Schwin­ger ein­ge­schrie­ben

Mit 151 ange­mel­de­ten Schwin­gern erreicht die Betei­li­gung ziem­lich genau die erwar­te­te Grös­se. Im Kampf um den Sim­men­ta­ler Sie­ger­mu­ni «Zofi», der sich in den letz­ten Wochen auf dem Hof des Züch­ters Mati­as Bau­mann in Leut­wil präch­tig ent­wickelt hat, ste­hen der Lenz­bur­ger Nick Alpi­ger und der Ent­le­bu­cher Joel Wicki im Vor­der­grund. Bei­de haben in die­sem Früh­ling schon meh­re­re Rang­schwin­get gewon­nen. Als stärk­ste Geg­ner ste­hen ihn die «Eid­ge­nos­sen» Chri­stoph Bie­ri, Erich Fan­k­hau­ser, Lokal­ma­ta­dor Patrick Räb­mat­ter, David Schmid und Remo Stal­der gegen­über. Noch nicht gemel­det ist Mario Thü­rig, der sich nach einer Schul­ter­ope­ra­ti­on im Auf­bau befin­det.

Drei Tage Unter­hal­tung

Die Haupt­pro­be erlebt die Schwin­ger­are­na auf dem Thut­platz am Sams­tag, wenn ab 8.45 Uhr 250 Jung­schwin­ger aus der Nord­west­schweiz sowie von den Gast­klubs Ent­le­buch und Lan­gen­thal in die Zwilch­ho­sen stei­gen. Doch Fest­be­trieb herrscht schon vom Frei­tag­abend weg. Ab 18 Uhr ist der Fest­platz «Land» mit dem Fest­zelt und der «Hosä­lupf­Bar» auf der Schüt­zen­wie­se geöff­net. Die Eröff­nungs­fei­er um 19 Uhr umrahmt die Alp­horn­grup­pe «Alpf­rie­den». Danach folgt im Zelt die Ein­stim­mung ins Fest­wo­chen­en­de mit Par­ty­sound durch DJ der regio­nal bekann­ten «Oldies-Night».

Am Sams­tag umrahmt das jugend­li­che Alp­horn­trio «Spit­tel­hof Zofin­gen» den Jung­schwin­ger­tag in der Are­na. Am Nach­mit­tag beginnt um 15 Uhr der Fest­be­trieb in der Alt­stadt. Auf dem Fest­platz «Land» steigt der Höhe­punkt mit Gra­tis­ein­tritt um 20 Uhr mit der Stim­mungs­band «Chu­e­Lee».