Auf der Schiess­an­lage Flond in der Sur­selva hatten die Staf­fel­ba­cher Schützen am 24. Juni zwei Scheiben ran­giert, also die ganze Schiess­an­lage Flond. Man musste sich mit den Fliegen (ca. 1 Mio.) und dem Sei­ten­wind arran­gieren. Nach einem sehr inten­siven und heissen Nach­mittag konnten die meisten Schützen der SG Staf­fel­bach eines oder meh­rere Kranz­re­sul­tate vor­weisen. Gegen sechs Uhr abends machten sich die Staf­fel­ba­cher auf den Weg zurück ins Fest­zen­trum nach Rueun bei Ilanz, um die geschos­senen Aus­zeich­nungen ent­gegen nehmen zu können.

Eine Woche später ging es bei besten Wet­ter­ver­hält­nissen ins Tann­zap­fen­land im Kanton Thurgau. Genauer gesagt nach Oberwangen bei Sir­nach zu ihren Freunden von der SG Fischingen.