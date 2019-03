Zu hohe Steuerbelastung für Normalverdiener

Zah­len gefäl­lig: Rund 2300 Fran­ken beträgt die Pro-Kopf-Ver­schul­dung des Kan­tons. Ins­ge­samt sind es 1,5 Mil­li­ar­den Fran­ken. Im Ver­gleich zu ande­ren Kan­to­nen kann sich das durch­aus sehen las­sen. Neh­men wir ein­mal das Bei­spiel des Nach­bar­kan­tons Solo­thurn. Dort wer­den die Schul­den pro Ein­woh­ner auf 5500 Fran­ken bezif­fert. Der Schul­den­ab­bau habe für die Aar­gau­er Regie­rung momen­tan kei­ne hohe Prio­ri­tät – so hört man. Den­noch spricht man immer von einer «ange­spann­ten Haus­halts­la­ge». Solan­ge die tie­fen Zin­sen nicht anstei­gen, dürf­ten die Gesamt­schul­den von rund 1,5 Mil­li­ar­den Fran­ken völ­lig unpro­ble­ma­tisch sein. Zum Ver­gleich: In Genf liegt die Net­to­ver­schul­dung bei 25 Mil­li­ar­den Fran­ken. Und die Gemein­den? Die Steu­er­füs­se varie­ren da ein­deu­tig zu stark. Glück hat, wer in Mei­ster­schwan­den wohnt, denn dort zahlt man 65%. In Uerk­heim muss man da schon eini­ges mehr hin­blät­tern (125%). Die Spann­wei­te ist doch ein­deu­tig zu gross, auch wenn Mei­ster­schwan­den ein Spe­zi­al­fall ist. Bund, Kan­ton und Gemein­den haben über die Abschlüs­se geju­belt. Die Steu­er­zah­ler hat­ten kei­nen Grund zum Jubeln. Des­halb soll­te jetzt auch das eine oder ande­re «Zück­er­li» drin­lie­gen.