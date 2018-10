Zwei Seiten kommen sich näher

Nach einem Brain­stor­ming und einigen Debatten war der Ent­schluss der G2G-Schüler der Alten Kanti Aarau gefasst: Ihre Sozi­al­ein­satz­woche wollten sie zusammen mit UMAs ver­bringen; mit jungen Men­schen, die auf ihrer Flucht ohne Eltern in der Schweiz gelandet waren. Es wurde geplant und orga­ni­siert und der Sozi­al­ein­satz konnte beginnen. Zum Ken­nen­lernen trafen sich die 56 Schülerinnen und Schüler in der UMA-Schule im Telli zum Grup­pen­spiel. Zur grossen Über­ra­schung stellten die G2G-ler fest, dass diese jungen Men­schen sich schon sehr gut in Deutsch unter­halten konnten.

Einzig die fremd­län­di­schen Vor­namen waren oft­mals nicht ein­fach zu ver­stehen. Mit Hilfe von Zet­teln und Notizen konnten diese Hürde besei­tigt werden.