Zweimal «offenes Singen»

Die Mit­glieder des Jod­ler­klubs Köl­liken nehmen regel­mässig auch an Ver­bands­festen, an den Jod­ler­a­benden und an wei­teren Anlässen teil. Auf diese Ziele hin wird jeweils geprobt. Die Proben bei Martin Flury sind kurz­weilig und inter­es­sant. Er lässt erst mal singen und kri­ti­siert danach, auf sub­tile Art und nie­mals «mit dem Vor­schlag­hammer».

Das Ver­eins­leben im Jod­ler­klub Köl­liken ist generationenübergreifend. Die Mit­glieder sind auch offen für die Jugend, für Neues, Modernes, es darf sogar ab und zu schief sein.

Wer einmal schnup­pern, oder viel­leicht gerne mit dabei sein möchte, ist herz­lich ein­ge­laden, am Montag, 20. oder 27. August, um 20 Uhr in der Aula in Köl­liken rein­zu­schauen.